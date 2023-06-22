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الخميس، 22-06-2023 01:18 م

حل الخلاف بين الصيادلة وشركات التأمين

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الوكيل الإخباري - أكد نقيب الصيادلة الدكتور محمد العبابنة، انه تم الاتفاق على الاسس الجديدة التي تحكم العلاقة بين نقابة الصيادلة كممثل لصيدليات المجتمع وبين شركات وادارات وصناديق التأمين ومن أبرز هذه الأسس:اضافة اعلان


١- تنظيم أليات تسديد المطالبات المالية للصيدليات.
٢- نسبة الخصم ستصبح ٣%؜ بدلاً من ٦%؜ اعتباراً من ٢٠٢٤/١/١ وبعض الأدوية نسبة الخصم صفر.
٣- الغاء عقود التأمين للصيدليات التي تخالف الأسس وتمارس اي نوع من المضاربات من جميع الجهات التأمينية.

وقال العبابنة إن النقابة توصلت من خلال الحوار الجاد والمسؤول برعاية محافظ البنك المركزي وادارة التأمين في البنك الى أرضية مشتركة مع ممثلي اتحاد شركات التأمين الذين أبدوا تعاون وتفهم لمطالب النقابة ووجهات نظرها .

وقدم العبابنة الشكر لكل من ساهم في انجاح الحوار وكذلك للزميلات والزملاء الصيادلة لمواقفهم المشرفة في الوقوف خلف نقابتهم ومجلس النقابة في سعيها للحفاظ على حقوقهم، مؤكدا ان المجلس يتابع العديد من ملفات المهنة مع الجهات المختصة للوصول الى نتائج تلبي تطلعات الهيئة العامة بمختلف قطاعات المهنة.

 




 

 


 

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