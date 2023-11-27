حماية المستهلك تدعو المواطنين إلى ترتيب أولويات الشراء في فصل الشتاء

الوكيل الإخباري- دعت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، المواطنين إلى شراء السلع الغذائية والاستهلاكية والمستلزمات الأخرى بكميات معتدلة، لتوفرها بكميات كبيرة في الأسواق، وعدم اللجوء إلى التخزين غير الضروري.

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ودعا رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات، في بيان اليوم الاثنين، المواطنين إلى ترتيب أولوياتهم قبل عملية الشراء، لا سيما وأن متطلبات الشتاء تكون أكثر منها في الصيف، بسبب الزيادة التي تطرأ على فاتورة المحروقات والكهرباء أو نتيجة لتخوفهم من الأحوال الجوية، وبالتالي لا بد وضع ميزانية متوازنة تراعي الحاجات الأساسية من السلع الغذائية والمحروقات، خاصة في ظل الضعف الواضح في القدرات المالية للمواطنين.



وأضاف أنه وبالرغم من انخفاض الحركة الشرائية لدى المواطنين نتيجة لضعف قدراتهم المالية، إلا أننا ما زلنا نلاحظ أن هناك ممارسات سلبية يقوم بها بعض المواطنين من خلال شراء كميات كبيرة من السلع ليسوا بحاجة لها أو شراء أكثر مما يحتاجونه، خاصة الخضار والفواكه وهي سريعة التلف، بالتالي تحميلهم أعباء مالية إضافية هم في غنى عنها.