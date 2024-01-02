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الثلاثاء، 02-01-2024 06:40 م

سعر كيلو الجزر بـ 50 قرشاً في السوق المركزي

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الثلاثاء، 2667 طنا، منها 1726 طن خضار، و724 طن فواكه، و 261 طن ورقيات.

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وبحسب نشرة السوق وقائمة أسعار الأصناف الواردة إليه وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10 و 20 قرشا، والبصل الناشف بين 25 و35 قرشا، والبطاطا بين 15 و40 قرشا، والبندورة بين 8 و20 قرشا، والجزر بين 40 و 50 قرشا، والخيار بين 30 و 55 قرشا، والزهرة بين 15 و25 قرشا، والليمون بين 25 و50 قرشا، والموز البلدي بين 50 و80 قرشا.


 




 

 


 

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