حملة توعية بنبتة الفرعة السامة في البادية الشمالية الشرقية

الوكيل الإخباري - نفذت شعبة الإرشاد الزراعي في مديرية زراعة البادية الشمالية الشرقية حملة توعوية حول نبتة الفرعة السامة التي تسببت بنفوق عدد من الماشية في المنطقة.

اضافة اعلان



وقالت رئيسة شعبة الإرشاد الزراعي في المديرية المهندسة إيمان الزموخي، انه تم تنفيذ الحملة في أعقاب نفوق عدد من رؤوس الماعز سابقا جراء تناولها لنبتة الفرعة في منطقة الأشقف.



وأضافت، أنه تم خلال هذه الحملة مقابلة عدد من أصحاب حيازات الثروة الحيوانية وتحذيرهم من هذه النبتة وعدم الرعي في المنطقة التي تنتشر فيها، لافتة الى أنه تم أخذ عينات من النبتة لفحصها وتحليلها في كلية العلوم بجامعة آل البيت.



وبينت الزموخي، أنه تم حصر المساحة التي تنتشر فيها نبتة الفرعة في منطقة الأشقف والتي تقدر بحوالي 1800 متر مربع على طول الطريق المعبد الذي يمتد من منطقة الحفيرة وصولا الى بداية التل الأول، مشيرة إلى أنه يمكن السيطرة عليها والحد من انتشارها بواسطة التعشيب اليدوي بكل سهولة.