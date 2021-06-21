حملة رقابية مشددة للتأكد من التزام المنشآت بحظر التدخين

الوكيل الإخباري -

اضافة اعلان

تنفذ وزارة الصحة، حملة رقابة مشددة على المنشآت والمؤسسات في جميع محافظات الأردن؛ بهدف التأكد من التزامهم بتطبيق قانون الصحة العامة رقم 47 لعام 2008 وتعديلاته بما يضمن حظر التدخين في الأماكن العامة المغلقة والالتزام بإجراءات السلامة العامة داخل المنشآت وتحقيق التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة بهدف الوصول إلى بيئة خالية من التدخين.ونسّب فرق ضباط ارتباط مكافحة التدخين خلال جولاتهم التفتيشية اليومية منذ بدء شهر حزيران/يونيو بإجراء 67 قرارا بمخالفة المنشآت التي لم تلتزم بتطبيق الاشتراطات الصحية التي حددتها التعليمات الصادرة بموجب القانون بما يتعلق بحظر التدخين في الأماكن العامة المغلقة.ونسّبت أيضا بتوجيه 452 قرار إنذار وجهت لمنشآت أخرى في جميع محافظات المملكة والتي لم تلتزم باجراءات السلامة والتدابير الوقائية بما يتعلق بتقديم خدمات الأرجيلة والتدخين وأخرى لم تلتزم بإجراءات السلامة العامة داخل المنشآت وتحقيق التباعد الاجتماعي للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا تزامنا مع مرحلة التوسع في فتح القطاعات.وتأتي هذه الحملة الرقابية التي ينفذها فرق ضباط ارتباط مكافحة التدخين وبإشراف من مديرية التوعية والإعلام الصحي تزامناً مع صدور التعليمات رقم (1) لسنة 2021 الصادرة بشأن أماكن تقديم خدمة الأرجيلة ومنع التدخين بكافة أشكاله وأنواعه داخل الأماكن العامة بهدف ضمان بيئة خالية من التدخين في الأماكن العامة المغلقة بالتزامن مع تنفيذ الخطة التي وضعتها الوزارة للتوسع في زيادة عدد عيادات الإقلاع عن التدخين التي تقدم خدمات المشورة والمساعدة في الإقلاع عن التدخين مجانا، وتنفيذ حملات توعوية مستمرة للتوعية بأضرار التدخين على المجتمع.