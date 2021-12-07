حبس موظف بلدية وتغريمه مبلغا ماليا بعد إدانته بالفساد

الوكيل الإخباري - قرَّرت الهيئة القضائية المختصَّة بالنَّظر في جنايات الفساد لدى محكمة بداية عمَّان وضع موظف يعمل بإحدى بلديات المملكة بالحبس لمدة شهرين بعد ادانته بجنحة الإهمال بالواجبات الوظيفية.



وأصدرت المحكمة قرارها وجاهيا خلال جلسة علنية، اليوم الثلاثاء، برئاسة القاضي أحمد العمري وعضوية القاضي الدكتور مرزوق العموش، وحضور مدَّعي عام هيئة النَّزاهة ومكافحة الفساد.



وغرَّمت المحكمة المُدان 750 دينارا، وسيكون بإمكانه استئناف القرار أمام المحكمة المختصَّة بذلك.

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