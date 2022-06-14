الثلاثاء 14-06-2022
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مسؤول سابق يرفض تسلم اكرامية ويتبرع بها - وثيقة
الضمان تسمح لمتقاعديها الراغبين بعدم تأجيل اقتطاع أقساط السلف الشخصية التواصل معها
وفد من مكتب الإفتاء العماني يزور جامعة آل البيت
رئيسة المفوضية الأوروبية تزور الأردن الأربعاء
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للسنة الخامسة على التوالي كابيتال بنك ينفذ حملة لموظفيه للتبرع بالدم
هواوي تطلق أحدث هاتف ذكي من الفئة الابتدائية مع أطول عمر للبطارية - HUAWEI nova Y70 وسيتوفر قريبًا في الأردن
مركز الملكة رانيا للريادة في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا يشرع باستقبال طلبات المشاركة في مسابقة كأس العالم للريادة 2022
أحمد الكيلاني .. قصة نجاح أردنية
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كورونا
إصابة رئيس الوزراء الكندي بفيروس كورونا
الإمارات..ارتفاع حالات كورونا بنسبة تفوق ال100% في أقل من أسبوع
وزير الصحة الأمريكي يصاب بكورونا مرتين في أقل من شهر
السعودية تعلن رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة كورونا
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الزراعة تعلن عن أسعار الأضاحي لهذا العام.. تعرف عليها
اختتام فعاليات مسابقة المحارب السنوية في مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة
دراسات تقول ان الموظفات النساء يعتبرن افضل من الرجال في اماكن العمل
انطلاق مسابقة المحارب السنوية في مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة
منوعات وغرائب
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منتخب النشامى يتغلب على الكويت ويتأهل لكأس اسيا
النشامى يواجهون الكويت بـ 3 مهاجمين
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التشكيل المتوقع للنشامى أمام الكويت
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