حوارية في إربد حول قانوني السير والجرائم الإلكترونية

الوكيل الاخباري - نظّمت الشرطة المجتمعية في مديرية شرطة إربد، وأعضاء مجلس الأمن المحلي لمركز أمن المدينة، اليوم الاثنين، لقاء حواريا حول قانوني السير المعدل، والجرائم الإلكترونية الجديد، وظاهرة إطلاق العيارات النارية في الأفراح والمناسبات.



وأكد مدير الشرطة إربد العميد عمر الكساسبة، ضرورة تكاتف جهود جميع الجهات للتصدي لظاهرة إطلاق العيارات النارية في الأفراح والمناسبات، والتي باتت تؤرق المجتمع لما آلت إليه هذه الظاهرة من مآسي وإزهاق للأرواح.

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