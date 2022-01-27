الأمن العام يعلن حالة الطرق حتى الساعة السادسة من مساء الخميس - تفاصيل

الوكيل الاخباري - أعلنت مديرية الأمن العام حالة الطرق حتى الساعة السادسة من مساء الخميس. اضافة اعلان





وجاءت حالة الطرق على النحو التالي:



إقليم العاصمة :

مناطق العاصمة: جميع الطرق الرئيسية سالكه بحذر شديد ولا ينصح بالمسير عليها والطرق الفرعية تشهد بعض الاغلاقات.



إقليم الشمال:

محافظة اربد : جميع الطرق الرئيسية والفرعية سالكه بحذر شديد باستثناء طريق الزمالية باتجاه الاغوار مغلق احترازيا بسبب انهيارات جبلية.



محافظة المفرق : جميع الطرق الرئيسية سالكه بحذر.



محافظة عجلـون: جميع الطرق الرئيسية سالكه بحذر شديد والفرعية مغلقة.

محافظة جـرش: جميع الطرق الرئيسية سالكه بحذر شديد والفرعية مغلقة.



لواء الرمثا : جميع الطرق الرئيسية سالكه بحذر.



إقليم الوسط:

محافظة البلقاء: جميع الطرق الرئيسية سالكه بحذر شديد والطرق الفرعية تشهد بعض الاغلاقات.



محافظة مأدبا : جميع الطرق الرئيسية والفرعية سالكه بحذر.



محافظة الزرقاء : جميع الطرق الرئيسية سالكه بحذر وبعض الطرق الفرعية في مناطق بيرين سالكة بحذر شديد بسبب تراكم الثلوج.



لواء الرصيفة: جميع الطرق الرئيسية والطرق الفرعية سالكه بحذر باستثناء طريق منطقة وادي القمر مغلقة احترازيا بسبب ارتفاع منسوب المياه.



إقليم الجنوب:

محافظة الكـرك : جميع الطرق الرئيسية سالكه بحذر شديد.

محافظة الطفيلة : جميع الطرق الرئيسية سالكه بحذر شديد باستثناء طريق شريف الجنوب باتجاه بصيرا مغلق بسبب تراكم الثلوج.



لواء الشوبـك: جميع الطرق الرئيسية سالكه بحذر شديد.



محافظة معان: جميع الطرق الرئيسية سالكه بحذر .

إقليم البتراء : جميع الطرق الرئيسية سالكه بحذر شديد .



مناطق البادية الشمالية والوسطى والجنوبية : جميع الطرق سالكة بحذر.



ودعت المديرية المواطنين الى أخذ الحيطة والحذر واستخدام وسائل السلامة العامة أثناء القيادة وتجنب الخروج من المنازل الا للضرورة القصوى، والابتعاد عن المناطق المنخفضة ومجاري السيول، والامتثال لإرشادات رجال الأمن العام المنتشرين على الطرقات لدلالتهم ومساعدتهم.



وأكدت ضرورة اتباع السلوك الوقائي في التعامل مع وسائل التدفئة، والاتصال على رقم الطوارئ الموحد (911) او تطبيق (امن 911)في حالة الحاجة إلى أية مساعدة أو التبليغ عن شكوى 911 في حالة الحاجة إلى أية مساعدة أو التبليغ عن شكوى.