عجلون: الطرق سالكة بحذر شديد

الوكيل الإخباري

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- أكدت لجنة الصحة والسلامة العامة في محافظة عجلون أن جميع الطرق الرئيسية في عجلون سالكة بحذر شديد.وقال نائب محافظ عجلون رئيس لجنة البلدية الدكتور علي اللوزي إن العمل جار وبالتشاركية مع الجهات المعنية على فتح الطرق الرئيسة للتسيير على المواطنين وادامة الحركة، مبينا أن عددا من الطرق الفرعية لا زالت مغلقة بسبب سماكة الثلوج عليها، وسيجري العمل على فتحها.ودعا مدير أشغال عجلون الدكتور ماجد العلوان المواطنين للتعاون مع الجهود التي تبذلها المديرية والبلديات وعدم ترك مركباتهم على جنبات الطرق ما يعيق عمل الآليات عن فتح الطرق.