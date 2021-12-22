خدام: لا أضرار على المزروعات.. وانخفاض الحرارة وراء ارتفاع الأسعار

الوكيل الإخباري - أكد رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان خدام أن المنخفض الجوي الأخير لم يؤثر على المحاصيل الزراعية والأشجار المثمرة.

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وقال خدام لـ"الوكيل الإخباري" ردا على سؤال حول ارتفاع أسعار الخضار، إن انخفاض درجات الحرارة بشكل مفاجئ أثر على إنتاج المحاصيل وهو ما رفع أسعار بعض الخضار مثل الخيار.

وأشار إلى أنه كلما كانت الكميات المنتجة كبيرة قلت الأسعار، فيما ترتفع الأسعار إذا كانت الكميات قليلة.

وتراوحت أسعار الخيار في السوق المركزي، اليوم الأربعاء، بين 35-70 قرشا للكيلو، فيما بلغ سعر غالبية الكميات 60 قرشا للكيلو بحسب نشرة الأسعار.





وتابع خدام أن المزارعين في منطقة وادي الأردن يستبشرون خيرا بالموسم الحالي وأثره على المحاصيل.



وتأثرت المملكة، خلال اليومين الماضيين، بمنخفض جوي شهدت خلاله عدد من المحافظات تساقطا غزيرا للأمطار.