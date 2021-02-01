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الإثنين، 01-02-2021 09:54 م

خلية الأزمة تستلم توصيات عودة المدارس الخميس

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الوكيل الاخباري - تستلم خلية أزمة كورونا، الخميس المقبل توصيات من وزارة الصحة واللجنة الوطنية للأوبئة بما يتعلق بعودة المدارس، حسب ما أكّد الناطق باسم وزارة التربية والتعليم، عبد الغفور القرعان.
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وقال القرعان، لـ "المملكة"، إنّ توصيات وزارة الصحة ولجنة الأوبئة ستكون بناء على الوضع الوبائي في الأردن.

"لغاية الآن هناك عودة للمدارس ودليل العودة للمدارس تم نشره خلال الفترة الماضية"، وفق القرعان، الذي بين أنه سيكون هناك تقييم يومي خلال عودة الطلبة للمدارس خلال أول أسبوعين، وهو سيحدد استمرار العودة الآمنة والمتدرجة لباقي صفوف المدارس.

وبين، أن "605 مدارس حققت الشروط المتعلقة بالبروتوكول الصحي من حيث عدد الطلبة والمساحة بين الطلاب (مترين لكل طالب)".

وتابع، أن "80 مدرسة لديها عدد طلبة يفوق 45 طالبا، حيث سيتم تقسيم الطلبة على 3 مجموعات، بحيث يكون لكل مجموعة يوميا تعليم وجاهي وباقي الأيام عن بُعد". وأن هذه المدارس (الـ80) سيكون دوامها السبت إلى الخميس.

وأشار، إلى أن " العودة ستكون في البداية لأول 3 صفوف، رياض الأطفال، الثاني ثانوي "توجيهي"، حيث سيكون التعليم مدمجا.

وأوضح، أن وزارة التربية ستشدد على المدارس الخاصة والحكومية بتطبيق البروتوكول الصحي الذي تضمنه دليل العودة للمدارس من خلال جولاتها وزياراتها.

وأكّد القرعان، أنه في حال عدم وجود التزام بدليل العودة للمدارس من قبل أي مدرسة سيتم إغلاقها وتحويلها للتعليم عن بُعد، لافتا إلى أن المسؤولية مشتركية بين الاهل ووزارة التربية.

وفيما يتعلق في باقي الصفوف، قال القرعان، إنّه في حال كان هناك قرار عودة بحسب الوضع الوبائي ونتائج التقييم سيتخذ قرار بصفي "العاشر، والحادي عشر".

ولفت، إلى أن التقييم سيستمر لمدة أسبوعين وبناء على الحالة الوبائية ونتائج التقييم ستكون عودة باقي الصفوف، متدرجة وآمنه وبالتناوب.

القرعان، دعا أولياء الأمور، على القيام بدورهم لحث ابنائهم على التقيد بالاشتراطات الصحية من ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي.


 




 

 


 

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