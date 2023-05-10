دائرة المكتبات العامة : توزيع 4 آلاف كتاب مجاناً للتشجيع على القراءة

الوكيل الإخباري-

اضافة اعلان

وزعت دائرة المكتبات العامة في امانة عمان 4 آلاف كتاب مجاناً في ( قاعة الأردن ) الكائنة بحرم جامعة الحسين بن طلال ، وذلك ضمن مبادرة " كتابنا حضارتنا " .وبحسب بيان صحفي صادر عن أمانة عمان اعرب رئيس الجامعة عاطف الخرابشة عن سعادته لاطلاق هذه المبادرة الثقافية التي تساهم في نشر المعرفة بين طلبة الجامعة في وقت يشهد تراجعاً على قراءة الكتب بين مختلف شرائح المجتمع نظرا للإقبال على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على حساب الكتاب المقروء.وأوضحت الأمانة أنها وزعت مجانا ضمن هذه المبادرة عدد كبير من الكتب في جميع محافظات المملكة وكان آخرها في جامعة الحسين بن طلال في محافظة معان.أكد مدير دائرة المكتبات العامة ثامر الشوابكة أن هذه المبادرة استهدفت جميع محافظات المملكة، لتشجيع مرتادي المعرض على القراءة والعودة للكتاب .