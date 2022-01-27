الخميس 27-01-2022
الوكيل الاخباري

التنمية: إخلاء 48 أسرة و5 أشخاص منذ بداية المنخفض الجوي

إقليم البترا تعاملت مع زوار انقطعت بهم السبل بسبب تراكم الثلوج

العلماء يحذرون من خطر محتمل للفيروس التاجي المكتشف في جنوب إفريقيا

دفاع مدني البلقاء يتعامل مع 182 حالة إسعاف خلال المنخفض

الكهرباء الوطنية: الاحمال الكهربائية تسجل 3810 ميغاواط

سقوط عمود كهرباء في حي نزال بسبب الثلوج

مفوضية اللاجئين: الأوضاع داخل مخيمات اللاجئين تسير بشكل اعتيادي

مواطن يناشد بنقله إلى المستشفى في عين الباشا

مدير الامن العام: نناشد المواطنين بعدم الخروج

الأرصاد: فرصة لتساقط الثلوج مجددا في هذه المناطق

الخميس، 27-01-2022 12:18 م

دفاع مدني البلقاء يتعامل مع 182 حالة إسعاف خلال المنخفض

الدفاع


الوكيل الإخباري - قال محافظ البلقاء الدكتور فراس ابو قاعود، إن جميع الطرق الرئيسة في محافظة البلقاء سالكة بحذر شديد.

اضافة اعلان


وأضاف أنه تم التعامل مع حالات انهيار أتربة وحجارة على طريق العارضة وطريق وادي شعيب، مبينا أن شركة الكهرباء تعاملت مع حالات انقطاع التيار الكهربائي في تسع مناطق بالمحافظة.


وبين أن مديرية دفاع مدني البلقاء تعاملت منذ بداية المنخفض مع 182 حالة، منها 112 حالة إسعاف، و25 حالة إنقاذ، وثلاث حالات إطفاء، و42 حالة غسيل كلى.


ودعا أبو قاعود المواطنين إلى عدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى لعدم عرقلة حركة الآليات التي تعمل على فتح الشوارع، وسيارات الإسعاف وحفاظا على سلامتهم.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2022-01-27 at 12.17.32 PM

الأمانة تتعامل مع 1500 ملاحظة خلال المنخفض

التنمية

التنمية: إخلاء 48 أسرة و5 أشخاص منذ بداية المنخفض الجوي

سلطة

إقليم البترا تعاملت مع زوار انقطعت بهم السبل بسبب تراكم الثلوج

WhatsApp Image 2022-01-27 at 12.17.27 PM

الثلوج تغلق بعض الطرق جزئيا في الطفيلة

1202224215033920975994

الكهرباء الوطنية: الاحمال الكهربائية تسجل 3810 ميغاواط

WhatsApp Image 2022-01-27 at 12.20.44 AM

بلدية السلط تواصل فتح الطرق الرئيسة

أخبار متعلقة
6d1a9442-a7c3-4fa8-8c3a-d77a694f8c16

الأمن العام يعلن حالة الطرق حتى الساعة 1 صباحاً - أسماء

61f1060ade480

الفراية: الكهرباء والأكسجين والوقود والمياه متوفرة في المستشفيات

f

العجلوني يتفقد الأعمال الإنشائية والعطاءات التي تنفذ في كلية عجلون الجامعية

999

أوقاف البلقاء تدعو لعدم اقتصار الوقف على بناء المساجد

sssss

وفد كوري يزور البلقاء التطبيقية

f

الملكة رانيا العبدالله تزور جمعية سيدات تل الرمان التعاونية وتطلع على أنشطتها