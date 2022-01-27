دفاع مدني البلقاء يتعامل مع 182 حالة إسعاف خلال المنخفض

الوكيل الإخباري - قال محافظ البلقاء الدكتور فراس ابو قاعود، إن جميع الطرق الرئيسة في محافظة البلقاء سالكة بحذر شديد.

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وأضاف أنه تم التعامل مع حالات انهيار أتربة وحجارة على طريق العارضة وطريق وادي شعيب، مبينا أن شركة الكهرباء تعاملت مع حالات انقطاع التيار الكهربائي في تسع مناطق بالمحافظة.



وبين أن مديرية دفاع مدني البلقاء تعاملت منذ بداية المنخفض مع 182 حالة، منها 112 حالة إسعاف، و25 حالة إنقاذ، وثلاث حالات إطفاء، و42 حالة غسيل كلى.



ودعا أبو قاعود المواطنين إلى عدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى لعدم عرقلة حركة الآليات التي تعمل على فتح الشوارع، وسيارات الإسعاف وحفاظا على سلامتهم.