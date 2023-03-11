السبت 11-03-2023
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دورة تدريبية في إربد عن المهارات الرقمية

السبت، 11-03-2023 05:32 م

دورة تدريبية في إربد عن المهارات الرقمية

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الوكيل الاخباري - نظم مركز إكساب للتنمية المستدامة في إربد، وبالتعاون مع منظمة "دوت الأردن"، وبدعم من منظمة اليونيسف العالمية اليوم، برنامجا تدريبيا حول المهارات الرقمية، ضمن مشروع بعنوان "المهارات الرقمية لمستقبل أفضل".

وقال عماد فريوان من "دوت الأردن" خلال حديثه إن المشروع يهدف إلى بناء قدرات الشباب المشاركين وتطوير مهاراتهم في المجالات الرقمية، وخاصة الفئات من 17- 24 عاما، وينفذ على المستوى الوطني وبالشراكة مع محطات المعرفة التابعة لوزارة الاقتصاد الرقمي ومؤسسات المجتمع المدني.

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