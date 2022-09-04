إفتتاح اليوم العلمي الاول لجمعية جراحي الاعصاب بالتعاون مع الخدمات الطبية

الوكيل الاخباري- عُقد في مدينة الحسين الطبية، اليوم العلمي الاول لجمعية جراحي الاعصاب الاردنية والذي أطلقه قسم جراحة الدماغ والاعصاب في مستشفى الحسين بالتعاون مع جمعية جراحي الاعصاب الاردنية.

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وأكد رئيس دائرة الجراحة العامة العميد الطبيب سمير الصمادي على عقد مثل هذه اللقاءات العلمية بهدف تعزيز التعليم الطبي المستمر ولزياده المعرفة ومواكبة آخر المستجدات العلمية والتعليمية، مما يجعله ينعكس إيجابيا على جودة الخدمة الصحية على المستوى الوطني ، ونحن نطمح دائما لتقديم خدمة طبية مميزة تتماشى مع المعايير العالمية.



وقال رئيس جمعية جراحي الاعصاب الاردنية البروفيسور محمد البربراوي ، ان عقد هذا اليوم العلمي بالتشارك مع الخدمات الطبيه الملكية ، جاء لما تتمتع به الخدمات الطبية الملكية من مكانه علميه متميزه.



وأشار رئيس إختصاص جراحه الدماغ والاعصاب العقيد الطبيب رائد الجبور إلى أن عقد مثل هذه الايام والندوات العلميه يساعد في زيادة التوعية وتطوير المعرفه العلميه للكوادر الطبية وعلى اعلى المستويات.



بدوره بين رئيس اللجنه العلميه المقدم الطبيب رامي القروم، ان المحاضرات المقدمه في هذا اليوم تميزت بالمحتوى العلمي العالي، حيث ان المواضيع المتناولة في النقاش اظهرت ان الخدمات الطبية الملكية تتمتع بالمكانة المميزه على مستوى الخدمة الطبية المقدمة بمستوى يجاري الدول المتقدمة.