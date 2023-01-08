رؤية عمّان تطرح مجموعة من الفرص الاستثمارية - تفاصيل

الوكيل الإخباري - أعلنت شركة رؤية عمّان للاستثمار والتطوير عن طرح مجموعة من الفرص الاستثمارية.



والفرص الاستثمارية التي أعلنت عنها الشركة، اليوم الأحد، هي (مشروع ترفيهي سياحي ومركز مؤتمرات ومعارض) و(مشروع مجمع تجاري - الياسمين) و(مشروع تصميم وبناء وتشغيل مواقف السيارات في العبدلي) و(مشروع مكاتب - أم أذينة) و(مشروع متعدد الاستعمال - شارع مكة) و(مشروع مواقف سيارات - زهران).



وقالت الشركة إن عروض الاستثمار تقدم لشركة رؤية عمّان للاستثمار والتطوير في موعد أقصاه الساعة الرابعة من مساء يوم الخميس الموافق 2023/2/9.



وأضافت أن على الجهات التي ترغب بتقديم عرضها للتنافس على أي من الفرص الاستثمارية أعلاه أن تقوم بإيداع قيمة المشاركة في الفرصة الاستثمارية (غير مستردة) في حساب شركة رؤية عمّان للاستثمار والتطوير.



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