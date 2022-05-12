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الخميس، 12-05-2022 04:07 م

رئيس أركان قوات السلطان المسلحة العُمانية يزور صرح الشهيد

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الوكيل الإخباري - زار رئيس أركان قوات السلطان المسلحة العُمانية الفريق الركن بحري عبدالله بن خميس بن عبدالله الرئيسي، والوفد المرافق اليوم الخميس، صرح الشهيد، وكان في استقباله المساعد للإدارة والقوى البشرية العميد الركن حسان عناب.

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واستمع الوفد الضيف إلى نبذة تاريخية عن تأسيس الصرح ورمزيته والقيم السامية التي يمثلها، تخليداً لأرواح الشهداء الأبرار.


واشتملت الزيارة وضع إكليل الزهور على نصب الجندي المجهول وجولة في مرافق الصرح، واطّلع الوفد على ما يحتويه من مقتنيات وأسلحة تحاكي قصة بناء الأردن الحديث وتطور القوات المسلحة على مر السنين، والذي يعد معلماً مميزاً يخلد ذكرى الشهداء الذين ضحوا بدمائهم دفاعاً عن الوطن.


واستكمالاً للزيارة دون الضيف كلمة في سجل كبار الزوار، وشاهد الوفد الضيف استعراض للمشاة الصامتة من قبل المراسم العسكرية.


وجاءت هذه الزيارة في إطار التواصل وتبادل الخبرات والمعارف بين الجيشين الشقيقين الأردني والعُماني.

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