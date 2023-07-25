انطلاق المؤتمر الدولي السابع في النشر الإلكتروني

الوكيل الإخباري- برعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة بسمة بنت علي بن نايف، انطلقت اليوم ، فعاليّات المؤتمر الدولي السابع في النشر الإلكتروني الذي تنظمه وحدة المكتبة في الجامعة الأردنية بعنوان "المكتبات في جيلها الرابع من منظور عملي".



وفي كلمة له، قال رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات إنه مع ظهور أدوات الذكاء الاصطناعيّ، وإتاحتها للجمهور على نطاق واسع، بات هذا الفرع المعرفيّ، وتطبيقاته المختلفة، حديث الساعة في عالمنا؛ فالمستقبل الذي كنّا نتطلّع له بات أقرب بخطوات مع انتشار هذه الأدوات، والتسارع الكمّيّ في أشكالها واختلاف المهامّ التي تقوم بها كلّ واحدة منها، ما يبشّر بفتوح علميّة هائلة على المدى القريب، ففي عالم الشبكات المفتوحة، الأثر الذي تحدثه البرمجة والتكنولوجيا، يظهر جليًّا في شتّى النطاقات والقطاعات، وليس مجال النشر والمكتبات باستثناء من هذه المعادلة.

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وأضاف أنّنا، إذ نتأمّل اليوم في دور الذكاء الاصطناعيّ في البحث العلميّ والنشر الأكاديميّ، نجد أنّه قد بدأ بإعادة رسم خريطة العلم والمعرفة، ومع هذا الترسيم الجديد، علينا أن نكون متطلّعين وحذرين في آن واحد، بصورة تمكّننا من الاستفادة من سرعة استخلاص المعلومات المرجوّة من مصادرها، دون أن نغفل الأمانة العلميّة ومبادئ البحث التي تعلّمناها حتّى باتت جزءًا من شريطنا الوراثيّ، لافتًا إلى أنّ بإمكان الذكاء الاصطناعيّ أن يعزّز روح الابتكار والتقدّم، وبإمكانه أن يمسخ الهويّة التي بنيناها مع تعاقب السنين، مشدّدًا على ضرورة أن نكون حريصين على ما وصلنا إليه حرصنا على التطور والتقدّم.



وزاد عبيدات أنه بوصفنا مؤسّسات علميّةً أكاديميّةً، فإنّ أهدافنا مرتبطة دومًا بأهداف التنمية الاجتماعيّة، وتحقيق الاستدامة بمختلف أوجهها، وعند اقتران هذا الحديث بمناقشة الذكاء الاصطناعيّ بوصفه تقنيةً متطورةً، لا بدّ من الالتفات إلى الفرص التي يتيحها لاحتواء أزمات الاستدامة وتحسين القدرات البشريّة على مواجهة التحديات البيئية والاجتماعية المعقدة؛ فمن خلال قدرته على تحليل البيانات وتعلّم الأنماط بسرعة فائقة، تنفتح أمامنا آفاق واسعة لفهم أثر الأنشطة البشرية على البيئة وتوجيه سياسات الاستدامة.