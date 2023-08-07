رئيس الوزراء يبحث مع نظيره المصري سبل تعزيز العلاقات بين البلدين

الوكيل الاخباري - استقبل رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الاثنين، في دار رئاسة الوزراء نظيره المصري مصطفى مدبولي، حيث سيترأَّسان اجتماعات اللَّجنة العُليا الأردنيَّة - المصريَّة المشتركة.
وبحث الخصاونة مع مدبولي سُبُل تعزيز العلاقات الأخويَّة بين البلدين في مختلف المجالات، والتي تحظى برعاية واهتمام جلالة الملك عبدالله الثَّاني والرَّئيس المصري عبد الفتَّاح السِّيسي.
رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة يستقبل في دار رئاسة الوزراء نظيره المصري الدكتور مصطفى مدبولي، حيث سيترأَّسان اجتماعات اللَّجنة العُليا الأردنيَّة - المصريَّة المشتركة.#الأردن #مصر pic.twitter.com/ds9stznAwu— Prime Ministry of Jordan (@PrimeMinistry) August 7, 2023