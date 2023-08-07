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الإثنين، 07-08-2023 11:33 ص

رئيس الوزراء يبحث مع نظيره المصري سبل تعزيز العلاقات بين البلدين

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الوكيل الاخباري - استقبل رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الاثنين، في دار رئاسة الوزراء نظيره المصري مصطفى مدبولي، حيث سيترأَّسان اجتماعات اللَّجنة العُليا الأردنيَّة - المصريَّة المشتركة.

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وبحث الخصاونة مع مدبولي سُبُل تعزيز العلاقات الأخويَّة بين البلدين في مختلف المجالات، والتي تحظى برعاية واهتمام جلالة الملك عبدالله الثَّاني والرَّئيس المصري عبد الفتَّاح السِّيسي.


 




 

 


 

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