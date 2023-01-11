رئيس بلدية مادبا: كفاءة التحصيل زادت موازنة العام الماضي 5.5 مليون دينار

الوكيل الاخباري- أكد رئيس بلدية مادبا الكبرى عارف الرواجيح، أن تحسين كفاءة التحصيل زاد من حجم موازنة البلدية للعام الماضي بنحو 5.5 مليون دينار.

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وقال خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، إن حجم الموازنة للعام الماضي ارتفع من 10.5 إلى 16.5 مليون دينار، بعد أن حصّلت البلدية مستحقات لها من شركتي الكهرباء والاتصالات ومؤسسات تعليمية ما أسهم في زيادة إيراداتها.



واستعرض الرواجيح، مشاريع تنموية وخدمية نفذتها البلدية، منها المجمع الاستثماري لمبنى البلدية الجديد (البناء الأخضر) بتكلفة 5 ملايين دينار، وتوسعة المنطقة الحرفية بتكلفة زادت عن مليوني دينار، وتنفيذ خدمات بنية تحتية بـ5 ملايين دينار.



وبين أن من أبرز المشاريع التي تعمل عليها البلدية: إنشاء سوق نموذجي للمواشي تبلغ تكلفته 7 ملايين دينار، سيجري توفيرها بالتعاون مع الجهات المانحة، بعد استملاك قطعة الأرض لتنفيذه بدعم من وزارة الإدارة المحلية.



وأشار الرواجيح إلى أنّ سوق المواشي سيوفر فرص عمل لـ29 موظفا إداريا، و14 موظفا للمسلخ، وعشرات الوظائف غير المباشرة، فيما سيوفر مشروع السوق الشعبي 90 فرصة عمل لأبناء المجتمع المحلي.



وكشف عن مشروع رقمنة تنفذه البلدية بالتعاون مع منظمة المدن الرابطة، يوفر عنونة بريدية، ويسهل الوصول إلى أي موقع في مادبا باستخدام تطبيق خاص بذلك.



وأضاف الرواجيح أن البلدية أعدت دليل الاحتياجات للعامين 2022 و2023، والخطة الاستراتيجية التنموية للأعوام 2023-2026، وخطة الطاقة والتغير المناخي بدعم من الاتحاد الأوروبي، إلى جانب إنجاز دراسة هيكلة مؤسسة البلدية، وتأسيس نظام مشروع النافذة الواحدة، وإنشاء موقع إلكتروني جديد لإدارة الشكاوى والمقترحات.