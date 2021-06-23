رئيس هيئة الأركان والسفيرة البريطانية يتابعان تمرين اقتحام جوي مشترك

الوكيل الإخباري - تابع رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي والسفيرة البريطانية بريدجيت بريند، الأربعاء، مجريات تمرين اقتحام جوي مشترك (FORTIS)، نفذته قيادة مجموعة الملك عبدالله الثاني القوات الخاصة الملكية وسلاح الجو الملكي الأردني، وقوة من لواء الاقتحام الجوي/16 البريطاني، في أحد ميادين التدريب المخصصة.

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واشتمل التمرين على عمليات الاقتحام الجوي والتعامل مع الأهداف المختلفة والقتال في المناطق المبنية ورمايات لأهداف من قبل الطائرات المقاتلة، وذلك لاختبار مدى القدرة والفاعلية بين الجيشين الصديقين أثناء العمليات المشتركة.



ويهدف التمرين الذي أظهر المشاركون فيه كفاءة قتالية واحترافية عالية ودقةً في إصابة الأهداف، إلى توطيد أواصر التعاون المشترك وتبادل الخبرات العسكرية بين البلدين الصديقين وعلى مختلف المستويات العملياتية والتدريبية واللوجستية، وتطوير قدرات ومهارات المشاركين في مجال العمليات الخاصة ومكافحة الإرهاب، وعمليات التنسيق أثناء الهجوم النهائي المشترك (JTAC).



ويأتي التمرين الذي حضره المستشار الدفاعي البريطاني الخاص في الشرق الأوسط، وعدد من الملحقين العسكريين المعتمدين لدى المملكة، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة، ضمن البرامج والخطط التدريبية السنوية التي تنفذها القوات المسلحة مع عدد من الجيوش الشقيقة والصديقة وصولاً إلى أعلى مستويات الكفاءة والجاهزية لدى منتسبيها.

