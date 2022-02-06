رسالة حكومية بشأن عودة الطلبة الى المدارس

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكدت الحكومة في رسالة توعوية اليوم ان العودة الآمنة لأطفالنا للمدارس تتطلب العديد من الاحتياطات لضمان سلامتهم والمحافظة على صحتهم .
وقالت في رسالتها ان التأكد من حصولهم على المطعوم ضد فيروس كورونا، هو أحد اهم هذه الاحتياطات وخاصة إذا كانوا في الفئة العمرية ١٢-١٧ سنة.
وناشدت الاهالي بسرعة باصطحاب اطفالهم بعمر ١٢ -١٧ سنة لأقرب مركز للتطعيم للحصول على المطعوم أو بتفويض مدرستهم لتأمين المطعوم لهم .
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