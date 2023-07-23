رصد نجم البترا وكوكب وادي رم بسماء الأردن - صورة

الوكيل الإخباري - قام فريق مشترك من الجمعية الفلكية الأردنية ومركز الفلك الدولي برصد نجم "واسب –80 " والذي يسمى نجم البترا والذي يبتعد عن الأردن 162 سنة ضوئية.



كما قام الفريق برصد الكوكب النجمي "واسب- 80 ب" والذي يسمى وادي رم، حيث قام الفريق برصد نجم البترا وتصويره، ورصد المنحنيات الضوئية لكوكب وادي رم بنجاح، باستخدام طريقة العبور وهي عبارة عن دراسة الرسوم البيانية للتغيرات التي تحدث للسطوع مع الزمن نتيجة دوران الكوكب حول نجمه.



وأظهرت الدراسات عمق المنحنى الضوئي والبراميترات الأخرى، وقد ضم فريق الرصد محمد عودة رئيس مركز الفلك الدولي وأنس صوالحة عضوا الجمعية الفلكية الأردنية، ويعتبر كوكب وادي رم من الكواكب الخارجية أو الكواكب النجمية وهي كواكب مرشحة للحياة حيث يوجد أكثر من 5000 كوكب خارجي في مجرة درب التبانة.



وفي 2019 قامت الجمعية الفلكية الأردنية بحملة وطنية لمدة شهور للتصويت على أسماء النجوم والكواكب بمناسبة مئوية الاتحاد الفلكي الدولي IAU، وتم التصويت على نجم واسب 80 باسم البترا وكوكبه واسب 80 ب باسم وادي رم، وتم اعتماد هذه الأسماء بشكل رسمي من قبل الاتحاد والمؤسسات الفلكية العالمية.

اضافة اعلان



