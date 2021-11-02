رفع مشروع نظام تقسيم الدوائر الانتخابية لمجالس المحافظات لرئاسة الوزراء

الوكيل الإخباري- رفعت وزارة الإدارة المحلية إلى مجلس الوزراء مشروع نظام تقسيم الدوائر الانتخابية لمجالس المحافظات مع الأسباب الموجبة للمشروع، بهدف السير بإجراءات إقراره حسب الأصول القانونية.

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وقال نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، إن الوزارة حرصت في مشروع النظام على تمثيل أبناء المجتمع المحلي كافة داخل المحافظة، مع الأخذ بعين الاعتبار معايير التنمية ونسب الفقر والبطالة عند تحديد عدد ممثلي كل دائرة في مجلس المحافظة، بهدف ترسيخ الدور الأساسي المناط بمجلس المحافظة المُتمثل بالدور التنموي. وأضاف كريشان أن تقسيم دوائر مجالس المحافظات أخذ بعين الاعتبار أيضاً التقسيمات السابقة لمجالس المحافظات، لضمان استقرار العملية الانتخابية، لتمثيل المواطنين في مجلس المحافظة.



من جانبه، أشار المستشار القانوني لوزير الإدارة المحلية الدكتور نضال العدوان إلى أن مشروع النظام استند عند إعداده على التغذية الراجعة من العملية الانتخابية السابقة ومن أداء ممثلي الدوائر وحاجة كل دائرة من الممثلين، إلى جانب الاستفادة من التشريعات المُرتبطة بذلك حتى يُشكّل إضافة يمكن البناء عليها لتعزيز أداء مجالس المحافظات.