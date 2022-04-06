رمضانيات تواصل فعالياتها في مدينة الحسين للشباب

الوكيل الإخباري- تواصلت مساء أمس الثلاثاء لليوم الثاني في مدينة الحسين للشباب فعاليات "رمضانيات"، التي تتضمن أنشطة وفعاليات ثقافية وفنية واجتماعية متنوعة خلال شهر رمضان المبارك، بحضور الشريفة بدور بنت عبد الاله.

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وتعد "رمضانيات" فرصة لإعادة إحياء الطقوس الرمضانية المعتادة في المجتمع، وبث أجواء الفرح والتسلية بين العائلات والشباب والأطفال، من خلال فعاليات مجانية تنظمها وزارات الشباب، والثقافة، والتنمية الاجتماعية، والسياحة والآثار، والاقتصاد الرقمي والريادة، تستهدف جميع الفئات العمرية.



وتضمنت أنشطة أمس التي قدّمتها الاعلامية سمر غرايبة، قراءات للشاعر عليان العدوان الذي ألقى عدداً من القصائد النبطية الوطنية، كما عرضت فرقة المرح فقرات ترفيهية للأطفال بإشراف تسنيم أبو عيشة، اضافة الى حفل للفنان فادي رأفت قدّم خلاله أغان تنتمي للموروث الشعبي والوطني.



وتستمر فعاليات رمضانيات طوال الشهر الفضيل في 12 موقعاً رئيسياً في كل محافظة هي: مدينة الحسين للشباب في العاصمة عمّان، وحديقة القرية الحضرية في الزرقاء، ومجمع الأمير حسين الرياضي في البلقاء، وساحة مركز الزوار في مأدبا، و ساحة قلعة الكرك في الكرك، وقرية السلع السياحية في الطفيلة، وحديقة معان النموذجية في معان، والساحة الهاشمية - السوق التجاري في جرش، و نادي الأمير راشد في العقبة، ومعسكر الحسين للشباب في عجلون، ومدينة الحسين للشباب في إربد، وساحة وقاعة بلدية المفرق الكبرى في المفرق.

