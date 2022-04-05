سقوف سعرية للبندورة والخيار والكوسا والزهرة والباذنجان - أسعار

الوكيل الإخباري - قرر وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي تحديد سقوف سعرية للمستهلك لعدد من أصناف الخضار اعتبارا من يوم غد الأربعاء.

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وشمل القرار البندورة بـ 60 قرشا و" الخيار والكوسا والزهرة وباذنجان عجمي بـ 50 قرشا " للكيلو.

وقالت ان القرار جاء بسبب الارتفاع غير المبرر لهذه الأصناف في السوق المحلي.

وستتابع فرق الرقابة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين الالتزام بهذه السقوف السعرية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.

