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الأربعاء، 10-01-2024 03:45 م

سلطة إقليم البترا تناقش سبل تطوير الواقع المائي

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الوكيل الإخباري - ناقشت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، سبل تطوير الواقع المائي في لواء البترا، وتعزيز الرقابة على المنشآت والصهاريج المزودة للمياه.

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جاء ذلك خلال لقاء عُقد في السلطة اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس مجلس المفوضين الدكتور فارس البريزات، وبحضور مفوض التنمية المستدامة الدكتورة فاطمة الهلالات، ومتصرف لواء البترا وائل طبيشات، ومساعد مدير شرطة غرب معان العقيد أشرف حجازي، ومدير صحة لواء البترا الدكتور أحمد العقايلة، ومدير مياه البترا المهندس وليد القرالة، وممثلين عن مؤسسة الغذاء والدواء والشرطة البيئية.


وأشار البريزات إلى ضرورة معالجة المشاكل المتعلقة بالتزويد المائي لمناطق اللواء بشكل كامل، والتأكد بشكل دائم من سلامة المياه في الآبار والخزانات والمنشآت التي تقدم الخدمات لأبناء المنطقة وزوارها، وأن تكون مرخصة وتخضع للرقابة.


وأكد ضرورة تعزيز سيادة القانون والتعامل مع الجميع بشكل قانوني، وإتخاذ إجراءات رقابية سريعة تحسباً لعدم حدوث أي طارئ وبما يضمن السلامة العامة في الإقليم، وبيان الإجراءات المتخذة في الرقابة على الآبار والصهاريج المزودة للمنازل والمنشآت السياحية.


وشدد البريزات على تعزيز دور مديرية الصحة ولجنة السلامة العامة في الرقابة والتشديد على المنشآت السياحية قيد الإنشاء والقديمة للرقابة على سلامة المياه لديها وإجراء فحوصات دورية.


 




 

 


 

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