سلطة وادي الأردن: من المُبكر تقييم جودة مخازين السدود

الوكيل الاخباري - قالت الأمين العام لسلطة وادي الأردن منار محاسنة، إنه من المبكر إطلاق تقييم حول جودة مخازين السدود حتى الوقت الراهن، وبانتظار توقعات بمزيد من الأيام الماطرة خلال الفترة المقبلة من الموسم الشتوي.





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وبينت محاسنة، في تصريحات اذاعية، اليوم الاثنين، ان مجموع كميات المياه المخزنة في مختلف سدود الأردن وصلت تقريبا لذات الكمية المياه المخزنة في ذات الفترة من الموسم الماضي.



واوضحت أن مخزون المياه الإجمالي الحالي في مختلف سدود المملكة وعقب المنخفض الأخير، بلغ نحو 67 مليون متر مكعب من أصل إجمالي سعة السدود عقب إعادة الجدولة، والبالغة 280.760 مليون.

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