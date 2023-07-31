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الإثنين، 31-07-2023 10:36 ص

سوريا ترد على تصريحات الحكومة الأردنية

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الوكيل الاخباري - نقلت وسائل اعلام سورية عن مصادر رسمية تأكيدها أن دمشق لم تمنع استيراد البضائع الأردنية، وذلك ردا على تصريحات الحكومة الأردنية.
 
وأوضحت المصادر أن التصريحات التي أدلى بها وزير الصناعة والتجارة والتموين والعمل  يوسف الشمالي، تجاه منع سوريا لاستيراد منتجات أردنية، ليست دقيقة.

ووفق وسائل الاعلام السورية بينت مصادر رسمية أن سوريا لم تمنع دخول البضائع الأردنية التي يتم استيرادها من الجانب الأردني والمسموح طبعا باستيرادها، لافتة إلى أن هناك لائحة تصدر من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تتضمن مواد ممنوع استيرادها من كل دول العالم وليس من الأردن فقط، وذلك نتيجة الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، وبالتالي فإنه يمنع إدخال هذه البضائع مهما كان مصدرها.

المصادر أشارت إلى أن البضائع ذات المنشأ الأردني من تلك التي لا تشملها قائمة الممنوعات السابقة، تتمتع بمزايا الإعفاء من الرسوم الجمركية وذلك ضمن اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى ومن هذا المنطلق فإنه لا توجد أي معوقات لدخول البضائع الأردنية المسموح استيرادها إلى سوريا.

وفيما يتعلق بعدد البرادات والشاحنات التي تخرج من سوريا عبر معبر نصيب أكد المصدر أنها تصل يوميا إلى نحو 100 براد وشاحنة، نصفها تقريبا للسوق الأردنية والنصف الآخر يتم تصديرها إلى دول الخليج، مبينا أن معظمها تكون محملة بالخضار والفواكه، في حين يتم الاستيراد من الأردن عادة الأسمدة والمبيدات وبعض المواد الأولية التي تدخل في الصناعات البلاستيكية المسموح استيرادها.

وكان الوزير الشمالي قال السبت إن الاردن ليس لديها مانع من التبادل التجاري مع سوريا، لكن الجانب السوري منع دخول البضائع الأردنية على الرغم من إعادة فتح معبر نصيب، والأردن قدم كل التسهيلات لإعادة فتحه.

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