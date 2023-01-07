شاهد : صور العملات الاردنية الجديدة (خمسون، عشرون، عشرة ،خمسة دنانير)

الوكيل الاخباري - نشر البنك المركزي الأردني اليوم السبت على موقعه الالكتروني صوراً لباقي فئات أوراق النقد الأردني/ الإصدار الخامس (خمسون ديناراً، عشرون ديناراً، عشرة دنانير وخمسة دنانير) التي تتزين بصور الملوك الهاشميين كما هي في الإصدار الرابع والتي تم الإعلان مسبقا عن أوصافها ومواصفاتها في نظام اصدار النقد الأردني رقم (55) لسنة 2022 الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 2/10/2022 لغايات تعريف الجمهور على أهم الصور والمعالم التي تزين هذه الفئات والتي تعكس الاصالة والحداثة والمعاصرة.



ويتضمن الإصدار الجديد احدث العلامات الأمنية المستخدمة في عالم صناعة النقد بالإضافة الى تحسين جودة أوراق النقد واطالة عمرها في التداول نظرا لمرور نحو عشرين عاما على طرح الإصدار الرابع من النقد الأردني وظهور الحاجة الى تعزيز العلامات الأمنية والمواصفات الفنية للورقة النقدية وتحسين علامات تمييز فئات النقد الخاصة بالمكفوفين وضعاف البصر.

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