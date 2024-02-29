الجمعة 01-03-2024
الوكيل الاخباري
 

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الخميس، 29-02-2024 10:52 م

شاهد : مشاهد تنشر لأول مرة من مشاركة الملك في عملية الإنزال - فيديو

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الوكيل الاخباري - مشاهد تنشر لأول مرة من مشاركة جلالة الملك عبدالله الثاني، في الإنزال الجوي لمساعدة أهلنا في غزة.

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