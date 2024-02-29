شاهد : مشاهد تنشر لأول مرة من مشاركة الملك في عملية الإنزال - فيديو

الوكيل الاخباري - مشاهد تنشر لأول مرة من مشاركة جلالة الملك عبدالله الثاني، في الإنزال الجوي لمساعدة أهلنا في غزة.
مشاهد تنشر لأول مرة من مشاركة جلالة الملك عبدالله الثاني، في الإنزال الجوي لمساعدة أهلنا في غزة. pic.twitter.com/YM7ESwjA3n— الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) February 29, 2024
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