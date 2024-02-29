شاهد : مشاهد تنشر لأول مرة من مشاركة الملك في عملية الإنزال - فيديو

الوكيل الاخباري - مشاهد تنشر لأول مرة من مشاركة جلالة الملك عبدالله الثاني، في الإنزال الجوي لمساعدة أهلنا في غزة.

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مشاهد تنشر لأول مرة من مشاركة جلالة الملك عبدالله الثاني، في الإنزال الجوي لمساعدة أهلنا في غزة. pic.twitter.com/YM7ESwjA3n February 29, 2024

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