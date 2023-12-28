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شيوخ ووجهاء الأغوار الشمالية وشخصيات مسيحية: مواقف الأردن بقيادة الملك تجاه فلسطين ثابتة لا تتبدل

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غزة: ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان إلى 21320 شهيداً

الخميس، 28-12-2023 05:17 م

شيوخ ووجهاء الأغوار الشمالية وشخصيات مسيحية: مواقف الأردن بقيادة الملك تجاه فلسطين ثابتة لا تتبدل

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الوكيل الاخباري - التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الخميس، شيوخ ووجهاء من أبناء وبنات الأغوار الشمالية وشخصيات مسيحية، خلال لقاءين منفصلين.

واستهل العيسوي، خلال اللقاءين اللذين عقدا في الديوان الملكي الهاشمي، بإستعراض مواقف الأردن وجهود جلالة الملك عبدالله الثاني المناصرة للأشقاء في قطاع غزة، جراء ما يتعرضون له من عدوان إسرائيلي غاشم.

وقال إن الأردن، بقيادة جلالة الملك، يبذل ومنذ اليوم الأول للحرب على غزة، جهودا كبيرة لوقف العـقاب الجماعي بحق الأشقاء الفلسطينيين الذين يتعرضون لأقسى أنواع الجرائم والوحشية.

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من جهتهم، أكد الحضور، خلال اللقاءين، وقوفهم وجميع الأردنيين خلف جلالة الملك داعمين لمواقفه المشرفة والمتقدمة والشجاعة في الدفاع عن الأهل في قطاع غزة والضفة الغربية.

وقالوا إن مواقف الأردن، بقيادة جلالة الملك، عروبية ثابتة، لا تتبدل ولا تتغير مهما تعاظمت التحديات.

 

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