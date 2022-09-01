الجمعة 02-09-2022
الوكيل الاخباري

نقيب الصيادلة يصدر بياناً توضيحياً

شخصيات إعلامية مصرية تزور مأدبا

وزير التنمية يوضح حول مسنة ظهرت بمقطع فيديو

الامن العام : حملة أمنية جنوب عمان والقبض على 4 مطلوبين - صورة

مدير شرطة الكرك يوضح حقيقة العثور على جثة مواطن

اجتماع يبحث تصويب الأوضاع الضريبية لمصدري الخضار والفواكه

برنامج جائزة الحسن للشباب يخرج 73 مشاركا

وزير الزراعة يستقبل المدير العام للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة

الامن العام : مقتل أربعيني طعنا في مجمع الطفيلة

إتلاف كميات من المخدرات تم ضبطها في 1457 قضية

الخميس، 01-09-2022 10:52 م

شخصيات إعلامية مصرية تزور مأدبا

www


الوكيل الاخباري - زار وفد يمثل شخصيات إعلامية مصرية بارزة اليوم الخميس المواقع السياحية والأثرية في محافظة مأدبا بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة وذلك ضمن فعاليات مأدبا عاصمة السياحة العربية لعام 2022.

والتقى وزير السياحة والأثآر نايف الفايز، بحضور مدير عام دائرة الآثار العامة فادي بلعاوي الوفد الزائر مرحبا بهم في مدينة مأدبا عاصمة السياحة العربية والتي تتميز بتعدد وتنوع منتجها السياحي.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
920221183348816060496

شباب الكرك تختتم معسكرات الأمن والسلامة الوطنية

e

نقيب الصيادلة يصدر بياناً توضيحياً

720221412930193387316

وزير التنمية يوضح حول مسنة ظهرت بمقطع فيديو

820222320654455918538

الامن العام : حملة أمنية جنوب عمان والقبض على 4 مطلوبين - صورة

الأمن العام

مدير شرطة الكرك يوضح حقيقة العثور على جثة مواطن

w

اجتماع يبحث تصويب الأوضاع الضريبية لمصدري الخضار والفواكه

أخبار متعلقة
w

حملة بيئية تطوعية في كفرنجه

820221011334225467281

بيئة وادي الأردن توزع حاويات مُعلقة على المواقع السياحية