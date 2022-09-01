شخصيات إعلامية مصرية تزور مأدبا

الوكيل الاخباري - زار وفد يمثل شخصيات إعلامية مصرية بارزة اليوم الخميس المواقع السياحية والأثرية في محافظة مأدبا بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة وذلك ضمن فعاليات مأدبا عاصمة السياحة العربية لعام 2022.



والتقى وزير السياحة والأثآر نايف الفايز، بحضور مدير عام دائرة الآثار العامة فادي بلعاوي الوفد الزائر مرحبا بهم في مدينة مأدبا عاصمة السياحة العربية والتي تتميز بتعدد وتنوع منتجها السياحي.

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