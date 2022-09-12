شمول لـ 3 شهور بواقع 100 دينار كل شهر وتغطية جزئية لاشتراكات 18 شهراً خلال استدامة ++

الوكيل الإخباري - دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في جميع المنشآت التي تشغّل (10) عمّال فأقل من مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية والعاملين بأجر للاستفادة من برنامج (استدامة ++) الذي يساهم في دعم أجور واشتراكات العاملين الأردنيين وغير الأردنيين، والذي أطلقته المؤسسة نهاية حزيران الماضي بتمويل من مملكتي هولندا والنرويج و برعاية من وزارة التخطيط والتعاون الدولي وبالشراكة مع منظمة العمل الدولية.



وأشارت المؤسسة أنه يشترط لشمول المنشآت في البرنامج أن تكون مشمولة بأحكام القانون في تاريخ 1/6/2021 أو أي تاريخ يليه وأن يكون لديها (10) عمال فأقل بذلك التاريخ أو أي تاريخ يليه في حال كان شمول المنشأة بعد هذا التاريخ، وأن تكون ضمن الفئات المشمولة في البرنامج، ويشترط لاستفادة المؤمن عليه من البرنامج أن لا يزيد أجره الخاضع للاقتطاع على (500) دينار، وأن لا يكون مشمولاً في المنشأة المستفيدة قبل تاريخ 1/6/2022 وكذلك أن لا يكون قد استفاد مسبقاً من برنامج استدامة أو أي برنامج منبثق عنه، أو برنامج حافز، أو البرنامج الوطني للتشغيل.



وبينت المؤسسة أنه يتاح للمنشآت تسجيل (10) عمال كحدٍ أعلى للاستفادة من هذا البرنامج باستثناء الحيازات الزراعية فيجوز لها تسجيل جميع العاملين لديها مهما بلغ عددهم شريطة شمول العاملين لديها بشكل كلي بأحكام القانون أي بجميع التأمينات المطبقة بالمؤسسة.

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وأشارت المؤسسة أن الدعم المقدم من البرنامج يستمر على مدار (18) شهراً، حيث يصرف للمستفيدين من البرنامج العاملين حافز شمول شهري بواقع (100) دينار لمدة 3 أشهر، تصرف في الشهر الثالث والعاشر والخامس عشر، بحيث يقسم دعم الأجور بالمنشآت مناصفة بين صاحب العمل والعامل بواقع (50) ديناراً لكل منهما، بحيث يقوم صاحب العمل بتسليم العامل أجره مخصوماً منه (50) ديناراً في الأشهر التي يصرف بها الحافز، وتقوم المؤسسة بتحويل مبلغ (100) دينار مباشرة لحساب المؤمن عليه البنكي.



وأضافت المؤسسة بأن الدعم الآخر المقدم من البرنامج يتمثل بالمساهمة في دعم اشتراكات الضمان للمنشآت بنسبة (50%) منها للأشهر التسعة الأولى وبسقف (30) ديناراً شهرياً، وبنسبة (25%) منها للأشهر التسعة اللاحقة وبسقف (15) ديناراً شهرياً، بحيث يوزع الدعم بين العامل والمنشأة كلٌ حسب نسبته من الاشتراكات المستحقة.



وأكدت المؤسسة أن الدعم المقدم للمؤمن عليه سيبقى مستمراً في حال انتقاله للعمل من منشأة مستفيدة من البرنامج إلى منشاة أخرى مستفيدة منه، موضحة بأن التسجيل مستمر للاستفادة استدامة++ وبحيث تعطى الأولوية للمتقدمين أولاً.



وعن آلية الاستفادة من برنامج (استدامة ++) للمنشآت التي تنطبق عليهم شروط الاستفادة، فقد بينت المؤسسة أنه بإمكان ضابط ارتباط المنشأة الدخول على حساب المنشأة على الخدمات الإلكترونية للمؤسسة واختيار خدمة "برنامج استدامة ++" وتعبئة الطلب.

