شوارع الكرك تتزين بالوان العلم الأردني

الوكيل الاخباري - تزينت شوارع وساحات وواجهات المؤسسات الرسمية في الكرك اليوم السبت بالوان العلم الأردني احتفالا بيوم العلم، حيث رفعت الإعلام وشعارات "علمنا عال" بجميع الشوارع وتقاطعات الطرق تعبيرا عن الاعتزاز بالعلم الأردني .



وقال محافظ الكرك الدكتور محمد الفايز إن للعلم رمزية وطنية في قلوب الشعب الأردني كعنوان للانتماء الوطني للأردن وقيادته الهاشمية، لافتا الى التفاف كل مكونات الشعب الأردني حول رايتهم التي صانها الآباء والأجداد عبر مسيرة بناء الدولة الأردنية منذ مئة عام وما تزال المسيرة مستمرة والعلم مرفوعا عاليا فوق هامات الرجال وبسواعدهم .

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