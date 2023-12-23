إعادة فتح طريق العدسية - الشونة الشمالية

الوكيل الإخباري - أعادت أجهزة الطوارئ، في لواء الأغوار الشمالية، فتح طريق العدسية - الشونة الشمالية، أمام حركة السير، بعد أن أغلق إثر ارتفاع منسوب المياه المتدفقة من الأودية والجبال المحاذية للطريق لعدة ساعات.

اضافة اعلان



وقال متصرف لواء الأغوار الشمالية رئيس لجنة الطوارئ، الدكتور علي الحوامدة، إن آليات فرق الطوارىء عملت على ازالة الحجارة والطمي الذي تراكم على أجزاء من الطريق، وتسليك المياه التي غمرتها.



وأشار إلى أنه جرى التعامل مع انهيارات محدودة للصخور بفعل الأمطار على طريق الحمة - أم قيس، وتم إعادة صلاحية الطريق لمسير المركبات، الى جانب مواصلة فتح العبارات والأقنية داخل الأحياء السكنية.

