صحة المفرق تتسلم مشاريع صحية جديدة

الوكيل الاخباري - تسلمت مديرية صحة المفرق، مشروعي مركزي صحي الحرش الأولي، وصحي روضة الأمير علي الأولي، والبالغة كلفتهما المالية مليون و 325 ألف دينار.



وقال مدير صحة المفرق الدكتور هاني عليمات لوكالة الأنباء الأردنية(بترا)، اليوم الأحد، إنه جرى استلام مركز صحي الحرش الأولي بشكل أولي، والبالغ كلفته المالية 700 ألف دينار، مشيرا إلى نقل الكوادر العاملة من المبنى القديم للمبنى الجديد، حيث جرى استقبال المرضى والمراجعين.

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