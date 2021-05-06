صدور إرادة ملكية بقبول استقالات من الديوان الملكي

الوكيل الإخباري -
صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قبول استقالة معالي السيدة هيفاء تركي حديثه الخريشا/ مستشار جلالة الملك للسياسات من منصبها، اعتبارا من تاريخ 6/5/2021. اضافة اعلان
كما صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قبول استقالة معالي الدكتور كمال قاسم الناصر/ مستشار جلالة الملك من منصبه، اعتبارا من تاريخ 6/5/2021.
وصدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قبول استقالة عطوفة الآنسة زينة زيد رشاد طوقان/ مستشار للشؤون الاقتصادية في الديوان الملكي الهاشمي من منصبها، اعتبارا من تاريخ 6/5/2021 .