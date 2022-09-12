صرف دعم المحروقات لطلبة الجامعات الأسبوع القادم (مصدر حكومي)

الوكيل الاخباري - براءة الشلالدة

أكد مصدر مسؤول في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الوزارة خاطبت اليوم الإثنين وزارة المالية بشأن مخصصات " دعم المحروقات" لطلبة الجامعات غير المقتدرين.

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وأضاف المصدر لـ"الوكيل الإخباري" أن صرف المخصصات سيكون بأثر رجعي من شهر تموز الماضي.



واضاف: سيتم صرف 10 دنانير لكل شهر من خلال صندوق دعم الطالب الجامعي متوقعاً صرف المستحقات خلال الأسبوع القادم .



علماً أن عدد الطلبة المستفيدين قرابة (74 ألف) طالب وطالبة وتخصيص مبلغ إجمالي لدعم الطلبة 4,400 مليون دينار وأن الدعم سيصرف لمدة ستة شهور من شهر تمُّوز الماضي وحتى نهاية العام.



وكانت رئاسة الوزراء قررت صرف وتوزيع دعم المحروقات المخصَّص لمنتفعي صندوق المعونة الوطنيَّة، وطلبة الجامعات غير المقتدرين، وقطاع النَّقل العام، والبالغة قيمته (30) مليون دينار.

