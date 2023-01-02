صرف رصيد الضمان الادخاري على التعليمات السابقة لاكثر من 100 ألف مؤمن والعمل جارٍ لاستكمال الطلبات

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - كشف مصدر في الضمان الاجتماعي عن صرف الرصيد الادخاري لأكثر من 100 ألف مؤمن عليه، ممن انطبقت عليهم شروط الصرف، حسب التعليمات السابقة، التي كانت تقضي بالصرف لمن يملك أكثر من 36 اشتراكاً والذين تقدموا بطلباتهم قبل تاريخ 31 / 12 / 2022.

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وأشار المصدر لـ " الوكيل الإخباري" أنه تقدم للمؤسسة أكثر من 130 ألف طلب، موضحاً أن العمل ما زال جارٍ على الصرف للباقين والبالغ عددهم أكثر من 20 الفاً.



وأكد أنه اعتباراً من اليوم دخلت تعليمات صرف الرصيد الادخاري الجديدة حيز النفاذ، والتي اشترطت توفّر (60) اشتراكاً بعد عملية السحب الأولى بدلاً من (36) اشتراك كما هو معمول به في التعليمات الملغاة، كما تضمن القرار الجديد تعديل سقف المبالغ المسموح بسحبها ونسب هذه المبالغ.



وقال الضمان في بيان صادر عنه ان تعديلات صرف الرصيد الادخاري جاء بهدف المحافظة على الفوائض التأمينية الموجودة في صندوق التعطل عن العمل وتحقيق الغاية الأساسية لهذا الصندوق وهي تغطية بدل التعطل عن العمل أثناء تعطل المؤمن عليه.