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الأحد، 03-03-2024 03:57 م

صرف عيدية نقدية مع راتب شهر آذار الحالي لهذه الأسر

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الوكيل الإخباري - أشاد رئيس مجلس إدارة صندوق الزكاة، وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، بدور صندوق الزكاة في تحقيق التكافل بين أفراد المجتمع بالتعاون مع المزكين والمتبرعين.

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جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم الأحد اجتماع مجلس إدارة صندوق الزكاة، وإقرار موازنته للعام 2023 المعتمدة من قبل مكتب التدقيق المحاسبي.


وقرر المجلس صرف عيدية مقدارها 30 دينارا للأسر المنتفعة شهريًا وأسر الأيتام بمناسبة عيد الفطر المبارك مع راتب شهر آذار الحالي، وإقامة إفطار للأيتام وأسرهم بمراكز المحافظات في يوم اليتيم.


وأقر المجتمعون الخطة الإعلامية والدعائية للصندوق للحث على فريضة الزكاة، والموافقة على تعديل التعليمات الناظمة لصندوق الزكاة وهيكله التنظيمي ضمن الطرق المعتمدة والقانونية.


ووافق المجلس على صرف 12 ألف قسيمة شرائية قيمة كل منها 30 دينارا بالتعاون مع المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، وتجهيز 8000 طرد تمويني بقيمة 25 دينارا للطرد الواحد بالتعاون مع المؤسسة الاستهلاكية المدنية.


كما تمت الموافقة لبعض لجان الزكاة بصرف القسائم الشرائية لتوزيعها على الاسر المحتاجة، إضافة الى شراء 150 رأس ماعز ضمن مشاريع الصندوق لتأهيل العديد من الأسر العفيفة.


كما أقر أعضاء المجلس دفعة جديدة من الغارمات ممن انطبق عليهن الأسس والشروط سيتم من خلالها السداد عن 100 غارمة وكف الطلب عنهن، فضلاً عن ترميم 8 منازل لأسر عفيفة في مناطق مختلفة من المملكة بعد إجراء الدراسات اللازمة لها.

 




 

 


 

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