صرف مستحقات المنح والقروض لطلبة هذه الجامعات - أسماء

الوكيل الإخباري- تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنها ستقوم بصرف المستحقات والمخصصات المالية التالية للطلبة الذين تم ترشيحهم للحصول على منح (جزئية وكلية) وقروض من صندوق دعم الطالب للعام الجامعي 2022-2023 .

اضافة اعلان



1) المستحقات المالية للطلبة الذين تم ترشيحهم للحصول على منح وقروض جزئية بواقع (45) ساعة معتمدة وكانوا قد سددوا رسوم الفصل الثاني للعام الجامعي 2022-2023 في الجامعات التالية: الجامعة الهاشمية، وجامعة البلقاء التطبيقية في كليات ( كلية الحصن، وكلية الأميرة عالية، وكلية الأميرة رحمه، وكلية الشوبك، وكلية معان، وكلية الزرقاء).



2) المخصصات المالية للطلبة الذين تم ترشيحهم للحصول على منح الشمال والوسط في الجامعات التالية: جامعة الحسين بن طلال (مخصصات فصل ثاني 2022-2023) لطلاب سنوات سابقة وطلاب العام 2022-2023)، وجامعة البلقاء التطبيقية (كلية العقبة مخصصات ،ورسوم الفصل الأول 2022-2023، ومخصصات الفصل الثاني 2022-2023)، وجامعة البلقاء التطبيقية (كلية الشوبك مخصصات ورسوم الفصل الثاني 2022-2023).



3) المستحقات المالية للطلبة الذين تم ترشيحهم للحصول على المنح الكاملة (أوائل ألوية ،جيوب فقر، منح الصندوق الأردني الهاشمي) للعام الجامعي 2022-2023 وكانو قد سددوا رسوم الفصل الأول للعام الجامعي 2022-2023 في الجامعات التالية: جامعة البلقاء التطبيقية، والجامعة الهاشمية.



حيث يمكن للطلبة استلام مستحقاتهم المالية باستخدام البطاقة الجامعية أو من خلال بطاقة الأحوال المدنية من فروع بنك القاهرة – عمان، وذلك اعتباراً من يوم الخميس الموافق 3-8-2023 كما ستقوم الوزارة تباعاً بالإعلان عن صرف باقي مستحقات الطلبة عند الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بها.



وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة كانت قد أنهت قبيل حلول إجازة عيد الأضحى المبارك تنفيذ المرحلة الأولى من صرف هذه المستحقات والمخصصات، والتي قدرت تكلفتها بأكثر من (4) أربعة ملايين دينار أردني.