الثلاثاء 11-07-2023
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الثلاثاء، 11-07-2023 12:24 م

منح دراسية للاردنيين مقدمة من جامعة الأزهر الشريف بتخصص الطب

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الوكيل الإخباري- تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبالتنسيق مع سفارة جمهورية مصر العربية في عمان عن توفر (5) منح دراسية في برنامج البكالوريوس بتخصص “الطب البشري" مقدمة من جامعة الأزهر الشريف / جمهورية مصر العربية للعام الجامعي 2023/2024.

شروط التقديم:

ان يكون الطالب من الجنسية الأردنية ومن الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الأردنية فقط الفرع العلمي والفرع العلمي (حقل طبي) في الدورتين الصيفية للعام 2022 أو التكميلية للعام 2022.

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أن لا يقل معدل الطالب في شهادة الثانوية العامة عن (85%).


تعبئة الطلب المرفق بالإعلان وارساله بعد تعبئته على البريد الالكتروني التالي: [email protected] وارفاق صورة عن شهادة الثانوية العامة وصورة عن جواز السفر بصيغة pdf.

وسيتم ترشيح الطلبة الحاصلين على أعلى معدل في شهادة الثانوية العامة.

 

ويبدأ تقديم الطلبات للوزارة اعتباراً من تاريخ 10/7/2023 ولغاية تاريخ 17/7/2023.
 ملاحظات:

ولن يتم اعتماد طلبات الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة ما قبل العام 2022.


 




 

 


 

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