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صناعة إربد: 11.9% نسبة ارتفاع قيمة شهادات المنشأ في تشرين الأول

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الأربعاء، 02-11-2022 01:48 م

صناعة إربد: 11.9% نسبة ارتفاع قيمة شهادات المنشأ في تشرين الأول

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الوكيل الإخباري - بلغت القيمة الكلية لشهادات المنشأ الصادرة من غرفة صناعة إربد لشهر تشرين الأول العام الحالي 90.7 مليون دولار، مقارنة بشهادات المنشأ الصادرة لشهر تشرين اول من العام الماضي وبلغت حوالي 81 مليون دولار، بنسبة ارتفاع بلغت حوالي 11.9% عن نفس الفترة من العام الماضي.

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وبلغ عدد شهادات المنشأ الصادرة من غرفة صناعة إربد لشهر تشرين الأول/من العام الحالي 1182 شهادة مقارنة مع 1239 شهادة لنفس الفترة من العام الماضي.


وبحسب التقرير الصادر عن غرفة صناعة إربد، فقد احتلت مدينة الحسن الصناعية المرتبة الأولى في حجم الصادرات من اجمالي صادرات شهر تشرين الأول/ أكتوبر العام الحالي بقيمة وصلت 85.5 مليون دولار وبنسبة 94% من إجمالي الصادرات، وقامت مدينة السايبر سيتي بتصدير بم قيمته 3.5 مليون دولار وبنسبة 4%، كما صدرت مناطق مختلفة من إربد بقيمة 1.6 مليون دولار، فيما بلغت قيمة الصادرات حسب اتفاقية الدول العربية نحو 6.4 مليون دولار.

 




 

 


 

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