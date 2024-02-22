"صناعة عمان" تنظم يوما وظيفيا في لواء الموقر

الوكيل الإخباري - نظمت وحدة التشغيل في غرفة صناعة عمان بالتعاون مع بلدية لواء الموقر، يومًا وظيفيًا، بمشاركة 15 شركة صناعية من مختلف القطاعات، وذلك للربط بين الشركات الصناعية في لواء الموقر والباحثين عن العمل في مختلف التخصصات.

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وأكدت عضو مجلس إدارة الغرفة ديما سختيان، في بيان صحفي اليوم الخميس، أن الصناعة هي المحرك الرئيس لعجلة النمو الاقتصادي من خلال مساهمتها في العملية الإنتاجية، وتشغيل العاملين، وتنشيط التجارة بشقيها التصدير والاستيراد، ما يستوجب إعطاؤه الأولوية في معالجة القضايا والتحديات التي تواجهه، ووضع الخطط والاستراتيجيات لتحفيزه وتمكينه من النمو والتطور، والمحافظة على المستثمر المحلي ودعمه، وجذب الاستثمارات الأجنبية لتمكينه من توفير المزيد من فرص العمل لأبناء الوطن.



من جانبها، قالت مديرة وحدة التشغيل في غرفة صناعة عمان دعاء الخريشا، إن الوحدة وبالتنسيق مع بلدية لواء الموقر وجمعية المستثمرين الأردنية وممثلي المجتمع المحلي في اللواء، وفرت من خلال هذا اليوم الوظيفي 200 فرصة عمل، مشيرة إلى أن المصانع الأردنية تقدم العديد من المزايا للعاملين لديها، ومنها تأمين وسائل المواصلات وكذلك وجبات الغداء، بالإضافة إلى التأمين الصحي والضمان الاجتماعي، عدا المزايا الإضافية التي تقدمها بعض المصانع.



يذكر ان المصانع في لواء الموقر، تشغل حاليًا حوالي 10 آلاف و963 عاملا وعاملة.