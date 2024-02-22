الخميس 22-02-2024
الوكيل الاخباري
 

الاحتلال يعتقل 7170 فلسطينيا في 5 شهور

الملك يغادر أرض الوطن الى الرياض لتقديم التعازي بوفاة والد الأميرة رجوة

الحكومة: انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميا

وزير العدل أمام العدل الدولية: الأردن يحافظ على الوضع القانوني في القدس

كتيبة إسرائيلية جديدة من جنود الاحتياط "لحماية الحدود"

تفاصيل مرافعة الأردن حول غزة أمام محكمة العدل الدولية

صحة غزة : 350 ألف مواطن من ذوي الأمراض المزمنة لا يجدون ما يسد رمقهم

حقيقة استشهاد عروسي رفح بعد زواجهما بثلاثة أيام -فيديو

مالية الأعيان تقر الموازنة العامة كما وردت من النواب

الأردن يسيّر طائرة مساعدات طبية إلى غزة

الخميس، 22-02-2024 03:57 م

"صناعة عمان" تنظم يوما وظيفيا في لواء الموقر

1708603157552 (1)


الوكيل الإخباري - نظمت وحدة التشغيل في غرفة صناعة عمان بالتعاون مع بلدية لواء الموقر، يومًا وظيفيًا، بمشاركة 15 شركة صناعية من مختلف القطاعات، وذلك للربط بين الشركات الصناعية في لواء الموقر والباحثين عن العمل في مختلف التخصصات.

اضافة اعلان


وأكدت عضو مجلس إدارة الغرفة ديما سختيان، في بيان صحفي اليوم الخميس، أن الصناعة هي المحرك الرئيس لعجلة النمو الاقتصادي من خلال مساهمتها في العملية الإنتاجية، وتشغيل العاملين، وتنشيط التجارة بشقيها التصدير والاستيراد، ما يستوجب إعطاؤه الأولوية في معالجة القضايا والتحديات التي تواجهه، ووضع الخطط والاستراتيجيات لتحفيزه وتمكينه من النمو والتطور، والمحافظة على المستثمر المحلي ودعمه، وجذب الاستثمارات الأجنبية لتمكينه من توفير المزيد من فرص العمل لأبناء الوطن.


من جانبها، قالت مديرة وحدة التشغيل في غرفة صناعة عمان دعاء الخريشا، إن الوحدة وبالتنسيق مع بلدية لواء الموقر وجمعية المستثمرين الأردنية وممثلي المجتمع المحلي في اللواء، وفرت من خلال هذا اليوم الوظيفي 200 فرصة عمل، مشيرة إلى أن المصانع الأردنية تقدم العديد من المزايا للعاملين لديها، ومنها تأمين وسائل المواصلات وكذلك وجبات الغداء، بالإضافة إلى التأمين الصحي والضمان الاجتماعي، عدا المزايا الإضافية التي تقدمها بعض المصانع.


يذكر ان المصانع في لواء الموقر، تشغل حاليًا حوالي 10 آلاف و963 عاملا وعاملة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
image

وزيرة التخطيط تبحث ووزير التنمية الكندي برنامج التعاون التنموي

2202418195318305482941

الملك يغادر أرض الوطن الى الرياض لتقديم التعازي بوفاة والد الأميرة رجوة

new_227984_6708_soc

وزير العدل أمام العدل الدولية: الأردن يحافظ على الوضع القانوني في القدس

WhatsApp Image 2024-02-22 at 3.20.03 PM

اختتام المسابقة الهاشمية الدولية للإناث لحفظ القرآن

WhatsApp Image 2024-02-22 at 2.56.33 PM

تفاصيل مرافعة الأردن حول غزة أمام محكمة العدل الدولية

1708600257290

افتتاح حديقة الشهيد الطيار الحراسيس في جبل التاج

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2024-01-30 at 2.28.26 PM

الغذاء والدواء تطلق دليل صحة العاملين المتداولين في المنشآت الغذائية

1706610045584

التوثيق الملكي يعرض وثيقة مانشيت ميلاد الملك عبدالله الثاني

1706612466320

الإدارة العامة ينظم لقاء للأمناء والمدراء العامين الجدد

20240111-192-8-1.jpg-7efef858-6a2b-412a-92ff-233c31a19dd3-1

عين على القدس يناقش تداعيات قرار العدل الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي

137367581_3653059921428243_9086715828937456252_n

ولي العهد للنشامى: منصورين بعون الله

54336_3_1697716589

جمعية مستثمري غرب وشمال عمان الصناعية تثمن الإجراءات الحكومية التخفيفية