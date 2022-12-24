صورة للشهيد الدلابيح تشعل مواقع التواصل

الوكيل الاخباري-

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أشعلت صورة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لشهيد الوطن العميد عبد الرزاق الدلابيح أثناء تناوله فطور رمضاني مع رفاق السلاح بالميدان قبل سنوات.فالواجب العسكري حينها دفعه لتناول طعام الافطار مع زملائه في الميدان.وبعد يوم رمضاني يستعد الجميع للاستراحة وتناول الافطار بالمنزل، بينما الواجب جعل الدلابيح وزملائه يبقون في الميدان للقيام بالمهام الموكولة اليهم.وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الصورة مستذكرين سيرته العطرة ونبل أخلاقه.وبعد انتشار واسع للصورة دعا المواطنين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.وكان قد استشهد ابن الوطن البار العميد عبد الرزاق الدلابيح أثناء قيامه بواجبه الرسمي في منطقة الحسينية في محافظة معان.