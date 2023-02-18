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السبت، 18-02-2023 03:08 م

صور وفيديو - أردني يفتتح أول مطعم بنكهة أردنية في مدينة كامبريدج البريطانية

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الوكيل الإخباري - ليلى القرشي

افتتح الشاب الأردني ياسين أحمد هلالات مطعماً اردنياً في مدينة كامبريدج البريطانية، في لفتة الأولى من نوعها لتقديم المأكولات الأردنية وبديكور يحاكي التراث الأردني .

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وقال هلالات لـ "الوكيل الإخباري" انه أنهى دراسته الثانوية في الاردن إدارة فنادق ومنذ عشر سنوات تزوج وانتقل للعيش والعمل في بريطانيا في احدى شركات إدارة المباني وكانت هذه الوظيفة هي مصدر رزقه لفترة طويلة.


واضاف هلالات ان الشغف للمطبخ وطهي الاكلات الاردنية، والذي كان يجيده بشكل استثنائي ويقدمه لأصدقائه وعائلة زوجته البريطانية دفعه لترجمة هذا الشغف لافتتاح مطعم يقدم هذه الوجبات في مدينة كامبريدج يعتبر الاول في منطقته وفقاً لحديثه.


واشار ان الفكرة الاولى كانت في العام 2009  عندما بدأ مشواره بمطعم صغير  اطلق عليه اسم  "البتراء الصغيرة" في مدينة كامبريدج البريطانية ، مضيفاً انه كان سعيداً بمدى حب البريطانيين للنكهات العربية والاردنية التي يقدمها في مطعمه ما ساهم بدعم الفكرة الى ان وصلت الى افتتاح المطعم بشكل اوسع بمطعم يقدم أفضل أطباق الطعام الأردني وبديكور يحاكي تراثنا . 

وعن سبب تسميته بالبتراء تحديدا ، قال هلالات انه ابن البتراء  وانه عمل منذ صغره في السياحة الأردنية واعتاد حب البتراء قائلا :" انا بحب بلدي وبحب ادعمه".


وتابع انه حاز على 8 جوائز كأفضل طعام في الشرق الأوسط لتقديم الطعام العربي في كامبريدج في مشروعه الصغير ، بسبب حب الشعب البريطاني للنكهة الأردنية واللوحات المنتشرة في المحل والتي تعبر عن التراث الأردني   .


يضيف: "هذا مادفعني للاستمرار بمشروعي وتوسعته ليصبح مطعم يضم صالتين بـ 85 مقعداً تحيطهم أجمل اللوحات التراثية الاردنية ورائحة الجميد والطعام الأردني الأصيل تفوح بأرجائه وتم افتتاحه يوم الأربعاء ولاقى إقبالاً مميزاً .


يقدم ياسين الأطباق الأردنية التلقيدية  مثل :"المنسف والفلافل والحمص وشوربة العدس والمقلوبة " بالاضافة للأكل والحلويات العربية بشتى انواعها ، اضافة الى خدمات التواصي للمناسبات، مستذكراً احد المواقف: "إحد البريطانيين جرب اكلة "المعلاق" في الاردن واعجبته كثيراً  وفور عودته لبريطانيا تعرف على مطعمنا واصبح يزورنا بشكل شبه مستمر لتذوق نفس الطبق وذات النكهة"  .

 

وأكد هلالات انه يشرف بنفسه على الطهي وتقديم الطعام بمساعدة كادر عربي .
وعن اكثر الأصناف طلباً منذ افتتاح المشروع أكد ياسين ان  الفتات بمختلف انواعها  أكثر ما نال اعجاب زبائنه ،  وأضاف ايضاً ان زبائنه  ابدوا اعجابهم الشديد بالمنسف قائلاً :" البريطانيين يطلبون المنسف لدي أكثر من العرب"،  وأكد انه يحضر الجميد من الأردن صنع والدته ليعطي المذاق الأصيل حقه . 

 

ويضم المطعم ديكوراً يحاكي التراث الأردني، منها لوحات تعبر عن خزنة البتراء واخرى "بيت شعر ونار وجمل " لتروي تفاصيل حياة الاردن القديمة ،  ومهابيش وكاسات رمل كان قد احضرها من الأردن موكدا انه زبائن المحل سألوه مراراً عما ترمز هذه الديكورات. 

 


 

 



 

وكشف انه واجه صعوبات عديدة في بداياته: "ليس من السهل ان تفتح مطعم اردني وعربي  بمختلف القواعد الصحية البريطانية المفروضة والمتطلبات المادية  ، عملت لوحدي لسنوات متحدياً كل الظروف" .

 




 

 

 




 

 


 

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