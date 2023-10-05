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الخميس، 05-10-2023 10:07 ص

وزارة المياه: 75 مليون م3 حجم تخزين سدود المملكة بنسبة 26%

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الوكيل الإخباري - كشفت وزارة المياه والري أن تخزين السدود في المملكة بلغ حتى اليوم الخميس، 75 مليون متر مكعب بنسبة تخزين كلية 26%، مقارنة مع 31 مليون متر مكعب بنسبة تخزين 11% العام الماضي لنفس الفترة.

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وقالت الوزارة إن اللجنة المكلفة بالتأكد من سلامة السدود وجاهزيتها لاستقبال الموسم المطري القادم 2023/2024 أصدرت تقريرها والمتضمن توصيتها بجاهزية هذه المنشآت المائية الحيوية للتعامل مع الموسم المطري القادم بعد ان قامت اللجنة بزيارة جميع مواقع السدود الرئيسية في مختلف مناطق المملكة والكشف عليها. 


ونوهت أن المياه المخزنة في السدود تعد المصدر الأساسي لري المزروعات في المملكة، بالإضافة إلى رفد المياه الجوفية بمخزون مياه متجدد، مؤكدة أن كوادرها الفنية المختصة تتابع تشغيل تلك المنشآت والمحافظة على ديمومة عملها من خلال القيام بأعمال الصيانة الدورية لها. 


وقد قامت اللجنة بأعمال الكشف الميداني التي قام بها فريق فني وطني متخصص وكذلك أعمال الفرق الفنية الخاصة التي قامت بالكشف واجراء مسوحات لمجاري الأودية القريبة من تلك السدود للتأكد من فعالية أدائها وجاهزيتها في المواسم المطرية والفيضانات ومراقبة تصرف السدود ومتابعة قراءات كافة الأجهزة والقياسات الخاصة بتصريف المياه وتحليلها ودراستها والتعاون مع مركز العمليات والسيطرة الرئيسي في مركز الوزارة وكذلك مركز إدارة الازمات والجهات المختصة واتخاذ الإجراءات اللازمة بالعمل على إسالة المياه من السدود لتلبية الاحتياجات المائية المختلفة عند الحاجة وإعداد الموازنات المائية لجميع السدود بشكل دوري (يومي، شهري، سنوي) والتي تتضمن كمية المياه المتدفقة الداخلة والمياه الخارجة من السدود، والفاقد وكمية المياه المخزنة فيها، وكمية المياه المسالة من السدود عند الطلب.


وقد أصدر وزير المياه والري تعليماته الى كافة العاملين في قطاع المياه بالتعامل بمسؤولية وحرفية لتنفيذ جميع الخطط المرسومة للتعامل مع أي حالات طوارئ أو فيضانات لمياه الأمطار في جميع مناطق المملكة خلال الموسم المطري القادم وتجهيز غرف العمليات والسيطرة في مركز الوزارة أولا بأول. 

 




 

 


 

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