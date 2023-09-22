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الجمعة، 22-09-2023 09:54 ص

ضبط نصف طن من زيت الزيتون المغشوش في أحد المركبات في جرش

ظ


الوكيل الاخباري - ضبطت فرق الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة العامة للغذاء والدواء كمية من زيت الزيتون المغشوش قدرت بنحو نصف طن في جرش.اضافة اعلان


وبين مدير عام المؤسسة الدكتور نزار محمود مهيدات أن ذلك جاء بناء على ملاحظة وردت من مديرية الأمن العام في محافظة جرش أفادت بضبط كمية من زيت زيتون منقولة بواسطة مركبة حيث قدرت الكمية بنحو ٣٠ تنكة وبوزن قدر بحوالي نصف طن.

وأضاف مهيدات أنه تبين بالفحص الحسي للزيت وجود رائحة ولون غير طبيعي مما استدعى التحفظ عليه وسحب عينات للفحص المخبري للتأكد من جودته وصلاحيته للاستهلاك البشري.

وفي السياق ذاته أغلقت فرق الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة وبالتعاون مع مديرية شرطة محافظة جرش مستودعا ضُبط داخله تنك زيت فارغ وعبوات صبغة فارغة وجالونات بلاستيكية فارغة تستخدم لغش زيت الزيتون.

وأكد مهيدات على استمرار الإجراءات الرقابية والتوعوية المبذولة من قبل المؤسسة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وعلى سمعة هذا المنتج الوطني التقليدي الذي بات يصدر إلى الكثير من الدول حول العالم ويحظى بسمعة متميزة في الأسواق التصديرية الإقليمية والعالمية لما يتمتع به من جودة ومطابقة لأعلى المواصفات والمقاييس المعتمدة.

 




 

 


 

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